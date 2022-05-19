Никакой военной техники на Одесской киностудии нет: мэрия опровергла подлый фейк Захаровой

Мария Захарова выдала очередной бред о якобы размещении средств противовоздушной обороны на территории Одесской киностудии. Мэрия опровергла эту кремлевскую ложь.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что это очередная наглая ложь, при этом от официальных источников.

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Что выдала Захарова

Представитель российского МИД заявила, якобы "украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули ПВО на территории Одесской киностудии". По традиции никаких доказательств или подтверждений своим словам так называемый "дипломат" не предоставила.

К слову, такими заявлениями Россия может оправдываться перед своими гражданами, то есть "объяснять", почему она бьет по гражданским объектам.

Мэрия опровергла этот абсурд

Мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с директором Одесской киностудии Андреем Осиповым обошли всю территорию предприятия. Они наглядно показали, что ни техники, ни оружия на территории киностудии нет, а оккупанты несут только ложь, агрессию, разрушение и смерть.

Нас в Одессе уже тошнит от вашей ежедневной лжи, той лжи, которую вы распространяете о нашей красавице Одессе, Украине вообще и о нашем народе,

– подчеркнул Труханов.

Российская пропаганда: последние заявления

На днях российские пропагандисты распространили фейк о связи убийцы из американского города Баффало и "Азова". Заявили, что убийца Пейтон Гендрон использует символ "черного солнца". Такой же и на униформе полка "Азов". Это один из эзотерических символов, но для российских фейков этого вполне достаточно.

Королевой среди российских выдумок можно назвать бред пропагандистов о биологическом оружии в Украине. Пропагандисты несколько раз пытались разгонять этот фейк. Например, в апреле они писали о новом этапе "биологической войны" и уничтожении "известных" биолабораторий. Кремлевские медиа рассказывали россиянам, что якобы одна из причин "спецоперации" – это "запланированный запуск американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе".

Также в России направляли свою пропаганду на попытки снизить санкционное давление. Например, утверждали, что "все страны мира, особенно в Латинской Америке и Африке, страдают от последствий конфликта в Украине и санкций в отношении России".

Недавно СМИ страны-оккупанта заявили, что "несмотря на то, что Генштаб Украины был против самоубийственной атаки на Змеиный, по совету британских консультантов Владимир Зеленский отдал приказ о проведении операции на острове". В Украине сразу же ответили, что это все выдумка пропагандистов.

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