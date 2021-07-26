Лукашенко нервно курит: в Никарагуа арестовали уже 7 кандидатов в президенты
Источник:The Guardian
Центральноамериканское государство Никарагуа активно готовится к президентским выборам. Между тем власти успели арестовать уже 7 оппозиционного кандидата. Этому могут удивиться даже опытные диктаторы мира, но, как ни странно, все законно.
Задержание седьмого кандидата в президенты состоялось 24 июля. Этим "счастливчиком" стал оппозиционер Ноэль Виддоре – его уже поместили под домашний арест.
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Задержание вполне законные
Как ни странно, аресты оппозиционеров вполне соответствуют законодательству Никарагуа. Соответствующие изменения были одобрены в 2020 году.
Они предусматривали запрет на баллотирования во власть тех, кто "просит, приветствует и одобряет введение санкций против государства Никарагуа". Так же и против действующей власти государства.
Этот закон гениальный и с юридической точки зрения. Как известно, закон обратной силы не имеет, поэтому после вступления в силу любого нормативного акта по ниму нельзя наказывать любого, кто прибегнул к определенному действию, которое на момент его совершения не была нарушением.
Поэтому очень хитрым выступает пункт о баллотировании во власть. Таким образом ни один из тех, кто просил о санкциях против власти Никарагуа не является нарушителем закона ровно до того момента, пока не начинает претендовать на любую выборную должность.
Больше о выборах в Никарагуа:
- Они состоятся 7 ноября 2020 года. На этих выборах действующий президент Даниэль Ортега претендует на переизбрание на четвертый срок подряд – непрерывно с 2007 года.
- Что интересно, первый его президентский срок был еще в период 1985 – 1990 годов. Но потом наступила пауза продолжительностью в 17 лет.
- В последние годы Ортега обвиняют в авторитаризме. Среди причин подавления мирных митингов и "кумовство" во власти. Так, вице-президентом Никарагуа является его жена Розарио Мурильо.