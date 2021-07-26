Затримання сьомого кандидата в президенти відбулося 24 липня. Цим "щасливчиком" став опозиціонер Ноель Віддоре – його вже помістили під домашній арешт.

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Затримання цілком законні

Як не дивно, арешти опозиціонерів цілком відповідають законодавству Нікараґуа. Відповідні зміни були схвалені у 2020 році.

Вони передбачали заборону на балотування у владу тих, хто "просить, вітає і схвалює введення санкцій проти держави Нікараґуа". Так само і проти чинної влади держави.

Цей закон геніальний і з юридичної точки зору. Як відомо, закон зворотної дії не має, тож після набуття чинності будь-якого нормативного акту за ним не можна карати будь-кого, хто вдався до певної дії, яка на момент її скоєння ще не була порушенням.

Тож дуже хитрим виступає пункт про балотування до влади. Таким чином жоден з тих, хто просив про санкції проти влади Нікараґуа не є порушником закону рівно до того моменту, поки не починає претендувати на будь-яку виборну посаду.

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