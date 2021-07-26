Задержание седьмого кандидата в президенты состоялось 24 июля. Этим "счастливчиком" стал оппозиционер Ноэль Виддоре – его уже поместили под домашний арест.

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Задержание вполне законные

Как ни странно, аресты оппозиционеров вполне соответствуют законодательству Никарагуа. Соответствующие изменения были одобрены в 2020 году.

Они предусматривали запрет на баллотирования во власть тех, кто "просит, приветствует и одобряет введение санкций против государства Никарагуа". Так же и против действующей власти государства.

Этот закон гениальный и с юридической точки зрения. Как известно, закон обратной силы не имеет, поэтому после вступления в силу любого нормативного акта по ниму нельзя наказывать любого, кто прибегнул к определенному действию, которое на момент его совершения не была нарушением.

Поэтому очень хитрым выступает пункт о баллотировании во власть. Таким образом ни один из тех, кто просил о санкциях против власти Никарагуа не является нарушителем закона ровно до того момента, пока не начинает претендовать на любую выборную должность.

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