В Никарагуа ушел из жизни заключенный лидер оппозиции Торрес

В Никарагуа ушел из жизни генерал в отставке Гюго Торрес. В историю он вошел как ключевая фигура революции сандинистов в 1962 – 1974 годах.

Торресу было 73 года. В последние дни жизни его самочувствие ухудшилось. Генерала в отставке госпитализировали.

Заметьте Умер украинский сценарист и кинорежиссер Геннадий Тарасуль

Оппозиционера арестовали в 2021 году. Это произошло накануне выборов в Никарагуа. В тюрьме Торрес провел около 8 месяцев.

Мне 73 года. Никогда бы не подумал, что в таком возрасте буду бороться с новой диктатурой,

– заявил тогда Торрес.

Фотограф Рене Робер погиб в Париже

В январе 2022 года ушел из жизни известный фотограф Рене Робер. Трагедия произошла в Париже.

Тело художника обнаружили на тротуаре. Очевидно, во время прогулки фотограф потерял сознание. Никто не пришел на помощь, и Робер замерз. Лишь спустя 9 часов прохожие обратили внимание на мужчину.

Робер был еще жив. В то же время через некоторое время умер в больнице. Причиной смерти стало сильное переохлаждение.