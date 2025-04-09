"Дети все в шоке": в Кривом Роге попрощались с двоюродными братьями, убитых ракетой России

В Кривом Роге попрощались с двоюродными братьями 15-летним Никитой Перекрестом и 16-летним Костей Новиком. Оба парня погибли в результате ракетной атаки по городу 4 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Свои.Кривой Рог".

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Как происходило прощание с погибшими двоюродными братьями в Кривом Роге

Журналисты пишут, что провести двоюродных братьев в последний путь после вражеской атаки по Кривому Рогу в Храме Рождества Христова на Восточном-2 пришли десятки людей. Среди них были родные, друзья, учителя, знакомые.

Никите Перекресту было 15, его папа служит в ВСУ. Парень учился в 9 классе местной гимназии №91.

Елена Алдабаева, учительница украинского языка и классная руководительница Никиты, рассказала, что в пятницу, когда Россия ударила баллистикой по городу, уроки в учебном заведении проходили в онлайн формате.

"У нас был шестой урок украинской литературы, изучали творчество Шевченко. Никита был достаточно активен на уроке. Через несколько часов ребенка не стало", – рассказала классная руководительница.

В Кривом Роге попрощались с погибшими двоюродными братьями / Фото "Свои.Кривой Рог"

4 апреля Никита вместе с друзьями прогуливался по микрорайону, когда в городе прогремел взрыв. У парня остались родители, старший брат и младшая сестра.

Дети все шокированы, все скорбят. Родители тоже. Этот ребенок, который мечтал, который мог бы сделать очень много полезного для нашего общества. Он мечтал поступить в техникум. Увлекался музыкой, помогал одноклассникам и был совсем неконфликтным. Вместе с ним погибли другие дети, его друзья,

– рассказала Елена Алдабаева.

Косте Новику на момент гибели было 16 лет. Его детство проходило в Апостоловской общине.

После гибели родителей тетя забрала его в Кривой Рог. Он хотел поскорее получить образование и пойти работать, чтобы обеспечивать свою опекуншу.

"Какая страшная трагедия. Погибли дети, наш Костя. Какой же золотой был ребенок. Такой безотказный, всегда поможет. Глаза грустные, но улыбка на лице. Просто не верится, что этого ребенка уже нет. Ему бы жить да жить. В чем виноваты дети, в чем виноваты мы. Когда нам дадут покой", – рассказала Ольга Заика, бывшая классная руководительница Константина Новика.

Никиту Перекреста и Костю Новика провели в последний путь / Фото "Свои.Кривой Рог"

После окончания лицея №81 Костя продолжил обучение в Криворожском профессиональном транспортном металлургическом лицее по специальности помощник машиниста электровоза. За время обучения он пропустил ни одного занятия и принимал активное участие во всех мероприятий.

Прекрасный парень, такой доброжелательный, всегда готов прийти на помощь. Жаль, что такие дети уходят, из-за такой сволочи как Россия,

– рассказал Виктор Легун, директор лицея.

У Кости остались старшая сестра и брат.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Перекреста и Константина Новика, которые погибли в результате циничного ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля.