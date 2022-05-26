Никита Третьяков из Ростова: удалось идентифицировать оккупанта, ограбившего квартиру

Власти идентифицировали российского оккупанта, ограбившего квартиру в Ирпене и оставившего хозяевам свое селфи.

Да, убегая, оккупант оставил хозяевам фотографию своего не слишком приятного фейса, сделанную на их Polaroid. Об этом сказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Кстати , видели впервые: кафиры на Киевщине воровали электрочайники без подставок

Как идентифицировали мародера

Федоров рассказал, что идентифицировали оккупанта с помощью искусственного интеллекта. Таким образом, нашли его страницу в "Вконтакте". Оказалось, что россиянина зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, он родом из Ростова-на-Дону.

"Рускомирная" идиллия на странице

На странице мародера все типично для российского оккупанта: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе.

Словом, рускомерная идиллия. Сегодня каждый кафир должен помнить, что мы всегда наблюдаем за ним, знаем каждый его шаг и фиксируем все данные,

– предупредил министр.

Он заверил, что уйти от ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание для оккупантов будет жестоким, но справедливым.

Мародерство россиян в Украине

Российские захватчики на оккупированных территориях массово грабят дома местных жителей. Сейчас это происходит на временно захваченных Запорожье и Херсонщине, а раньше россияне мародерили в Киевской области. Примечательно, что некоторые привычные для украинцев вещи кафиры, вероятно, видели впервые. Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что говорится об электрочайнике, который они воровали без подставки, ведь даже не знали, как им пользоваться.

Среди последних случаев мародерства – 18 мая ограбление помещения Госпотребслужбы в Херсонской области. Оттуда было вынесено значительное количество техники.

На Запорожье в Родах россияне в начале мая похитили из банкомата почти 400 тысяч гривен. Он был размещен в магазине, который был разрушен при обстреле. Оккупанты этим воспользовались и проникли туда.

Журналисты выяснили, что за 3 месяца войны российские захватчики уже отправили домой 58 тонн ворованного у украинцев имущества. В частности, из города Валуйки (Харьковское направление) с 21 февраля по 20 мая отправили более 15 тонн подозрительных грузов. Из Клинцев, в 60 километрах от украинской границы, отправили более 13 тонн.

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