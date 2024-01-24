Никки Хейли нужен "черный лебедь", чтобы победить Трампа

Праймериз в Нью-Гэмпшире завершились без сенсаций. Трамп победил Хейли, Байден – каких-то неизвестных чуваков.

Трамп vs Хейли

Да, демократы также определялись со своим кандидатом и да, кто-то хочет составлять действующему президенту конкуренцию. В то же время Никки Хейли не планирует сниматься с гонки, как это сделал Рон Десантис после Айовы.

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История президентских выборов следующая: каждый победивший в первых двух штатах кандидат всегда получал номинацию. Еще никогда не было так, что ты победил в Айове и Нью-Гэмпшире, а не получил номинации.

Поэтому Дональд Трамп уже сейчас агитирует Республиканскую партию объединиться вокруг него. Хейли говорит, что "выдвижение Трампа – это победа Байдена и президентство Камалы Харрис".

Мы еще увидим выяснение личных отношений между Трампом и Хейли. Это уже началось. После закрытия участков он назвал ее delusional ("та, что бредит"), "самозванкой", которую он "так сильно побил".

Тенденция просматривается следующим образом:

Трамп будет побеждать и дальше;

Хейли будет набирать голоса и приучать своим участием к себе республиканцев;

затем свое слово скажут суды, где рассматриваются дела против Трампа.

Обвинительный вердикт по делу 6 января и подтверждение легитимности не включения Трампа в списки голосования могут гарантировать Хейли номинацию и, возможно, даже победу в выборах президента. Хейли нужен "черный лебедь", который сейчас плавает в залах суда.