Никогда не пойдем на компромисс касательно Украины, – в НАТО ответили на требования России
Источник:Le Journal du Dimanche
Генеральный секретарь НАТО высказался по поводу дерзких требований России. Там хотят добиться обязательства, что Украина не станет членом Альянса.
Впрочем, НАТО никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины. В этом поспешил заверить Йенс Столтенберг.
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НАТО никогда не пойдет на компромисс
Стоит отметить, что Москва хочет добиться, чтобы НАТО гарантировало, что не будет расширяться. Накануне российское МИД обнародовало проекты циничных договоров с США и Альянсом о "гарантиях безопасности".
Мы никогда не пойдем на компромисс ни касательно безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, в том числе и Украины, решать свою собственную судьбу,
– подчеркнул он.
Столтенберг объяснил, что это фундаментальные принципы. Причем сама Россия ранее также подписала документы, которые это подтверждают. Речь идет о Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Парижской хартии 1990 года.
Столтенберг назвал Россию агрессором
Генсек НАТО подчеркнул, что Украина – это суверенное государство. Она имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН, а кроме этого – просить о помощи. "Не понимаю, как это чревато для России, которая является агрессором в этом конфликте", – заявил Столтенберг. Он предупредил, что Кремль "заплатит высокую цену", если отважится на новое вторжение в Украину. Речь идет, в частности, о серьезных экономических и политических ограничениях.Обратите внимание! В российском МИД открыто пригрозили НАТО из-за Украины. Там заговорили о "военно-технической альтернативе" в случае, если Запад не примет их предложений.