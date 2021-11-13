Такое заявление президент государства-агрессора сделал на 8 году войны. Несмотря на то, что пророссийские боевики регулярно обстреливают позиции украинских военных.

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В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся,

– сказал Путин.

Россия – сторона конфликта

Путин уже не впервые открещивается от тезисов о том, что Россия является стороной конфликта на Донбассе. Хотя российское военное присутствие на оккупированных территориях продолжается и до сих пор, Москва даже хочет быть посредником в переговорах по Донбассу.

Украина и Евросоюз убеждены, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. Эту позицию представители ЕС зафиксировали в совместном заявлении. Такого же мнения придерживаются и в США.

Предыдущие заявления Путина о Донбассе

В феврале 2021 года во время общения с журналистами глава Кремля сказал, что "ни за что не покинет Донбасс".

Кстати, президент Владимир Зеленский весной предлагал Путину встретиться на Донбассе и поговорить. Однако Путин отказался и пригласил украинского президента в Москву. Правда, со временем в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского невозможна, если президенты будут обсуждать Крым или Донбасс.