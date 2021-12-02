Никогда не успокаивайся: как миллиардер из Украины Влад Яценко стал визионером финтех-рынка

Мир захватывают необанки и смелые идеи. Украинец и соучредитель финтех-стартапа Revolut Влад Яценко летом 2021 года попал в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes. Его состояние оценили в 1,1 млрд долларов.

Revolut чаще всего называют британским, поскольку мобильное банковское приложение было основано именно там. Суть сервиса состоит в том, чтобы пользователь мог открыть счет в любой стране со своего смартфона и легко получить все основные услуги: выгодную конвертацию, удобные платежи, дешевые страховки и кредиты. Сейчас компания вышла и на рынок криптовалюты, что создает охват всех важнейших финансовых операций в мире.

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Основанная в 2015 году, в ноябре 2020 года компания Revolut стала прибыльной / Фото futuremagazine.io

Сайт 24 канала поговорил с Владом Яценко об экспансии на украинский рынок, будущем технологий и важности командной работы. Кстати, последний пункт проходил красной линией во время всего разговора. Его видение подчеркивает один из твитов, где он написал: "Терпеть не могу, когда люди называют других людей "ресурсом". Это звучит как архаическое представление со времен рабства".

Необанки Это финансовые учреждения, которые дают клиентам более дешевую альтернативу традиционным банкам. Они используют технологии и искусственный интеллект, чтобы предлагать клиентам персональные услуги, минимизируя свои расходы. В арсенале необанков есть главное – инновации. Они могут запускать функции и развивать партнерские отношения, чтобы обслуживать своих клиентов гораздо быстрее традиционных банков.

Новые рабочие места в Украине

Запуск переводов средств в Украину, регистрация юридического лица и разговор о новой волне хедханта. Если вы собираетесь активно выходить на рынок, кратко объясните рядовому потребителю в Украине, какую пользу ему принесет Revolut?

Мы активно выходим на рынок труда в Украине как работодатель, предлагающий уникальные карьерные возможности для лучших талантов.

Наше текущее предложение как работодателя касается не потребителя, а 100 опытных инженеров-программистов, желающих разработать новое глобальное суперприложение.

Это приглашение и возможность одновременно, поскольку Revolut сейчас масштабируется из международной в глобальную компанию. Люди, которые будут к этому причастны, получат уникальный опыт. Некоторые наши сотрудники будут создавать собственные технологические компании и создавать еще больше рабочих мест. Мы создаем рабочие места в Украине, так что ноу-хау останется в Украине, экономика и все от этого выиграют.

Ваш партнер Ник Стронский рассказал в интервью, что компания не тратит деньги на рекламу. Почему? И задумывались ли вы над тем, как действовать в Украине?

В июле 2021 года благодаря привлечению инвестиций в 800 миллионов долларов Revolut оценили в 33 миллиарда долларов, что сделало необанк крупнейшей частной технологической компанией в истории Британии. В сентябре 2021 года компания зарегистрировала официальное юридическое лицо в Украине.

Мы разрабатываем наше приложение и цифровые продукты таким образом, что они более прогрессивны и гораздо лучше, чем у других конкурентов на рынке. Вот почему нам удалось вырасти с 1 клиента до более 16 миллионов и увеличить оценку компании с 1 доллара до 33 миллиардов долларов, опираясь в основном на клиентов, рекомендующих нас, а не через рекламу. Мы выигрываем дважды.

Во-первых, мы делаем клиентов удовлетворенными нашей продукцией. Когда они рекомендуют нас, мы экономим на рекламе. Во-вторых, мы инвестируем деньги, которые мы сэкономили на рекламе, чтобы еще больше усовершенствовать наши продукты.

Когда продукты первоклассные, клиенты удовлетворены, рекомендуют нас и цикл начинается снова. Поэтому нам нужны лучшие таланты и лучшие инженеры-программисты на украинском рынке. Они будут строить продукты и помогать нам делать все WOW.

Как вы решаете, что компания готова к масштабированию? Какие маркеры роста бизнеса вы бы назвали?

Revolut был создан с идеей быть глобальным продуктом с 1 дня. Нашей первой функциональностью было приложение для путешествий, позволяющее клиентам использовать межбанковские курсы конвертации валют, чтобы легко рассчитываться по всему миру и отправлять деньги за границу.

Мы не знали, что приложение будет иметь десятки функциональных возможностей, но мы ожидали, что оно будет работать по всему миру. Компании могут масштабироваться по-разному, добавляя новые продукты – в нашем случае мы добавили функционал Crypto trading, достигнув новых групп клиентов, также мы поддерживаем семьи через продукт Revolut Junior, овладевая новыми сегментами рынка, мы вышли на туристический рынок с Revolut Stays, и в отношении географического расширения, сейчас в США.

Однако, в конце концов мы компания, которая масштабируется благодаря клиентам. Мы бы не развивались, если бы клиенты не использовали сервис и не рекомендовали нас.

Если говорить о маркерах, один из них был, когда мы достигли статуса единорога, но сегодня мы в 33 раза больше. Я также был счастлив, когда мы достигли 1 миллиона клиентов, но сейчас у нас более 16 миллионов.

Поэтому я, скорее, сосредоточен на будущем и запуске глобального суперприложения, чем на наших прошлых победах. Одна из ценностей нашей компании звучит как "Никогда не успокаивайся!".

"Финтехи ​​должны не только сосуществовать, но и сотрудничать"

Вы стартовали на достаточно регулируемом рынке США во время пандемии и планировали запустить функцию торговли акциями без комиссии осенью. Какие идеи и решения помогут вам занять место на американском рынке?

Каждый рынок разный. Каждый нуждается в предложении, адаптированном к потребностям местных клиентов. Американский рынок является ключевым для нас.

Проект запускался как онлайн-банк для путешественников, а сейчас претендует на звание глобального приложения / Фото zimamagazine.com

Мы нанимаем локальные команды, строим маркетинговые кампании, подаем заявления на лицензии и улучшаем наши внутренние бизнес-процессы. Все это требует времени и усилий, но снежный ком уже катится, и наша клиентская база растет. Это долгий путь, но верный.

Есть много компаний, которые сосредотачиваются только на трейдинге или других финансовых продуктах в то время, когда мы предоставляем клиентам одно приложение для всех вещей, связанных с деньгами – текущими счетами, обменом валют, международными переводами, карточными платежами, сбережениями, криптовалютами, инвестированием – все в одном приложении, поэтому клиенту не нужно перемещать свои средства между разными счетами и платить комиссию в процессе.

В ноябре в иностранных СМИ появилась новость о том, что Revolut искал специалистов по созданию криптобирж. Но теперь объявление из LinkedIn было удалено. Какие ваши планы в этом направлении?

Мы запустили торговлю криптовалютами в приложении Revolut в 2017 году, и мы продолжаем развивать этот продукт. Сегодня наши клиенты могут торговать более 50 криптовалютами, и мы планируем добавить еще больше. В будущем будет больше новостей по этому поводу.

Как вы видите финансовую систему будущего? Будут ли исчезать классические банки? Могут ли сосуществовать несколько необанков?

Классические банки должны производить цифровую трансформацию так быстро, как они могут. Те, кто это делает, выживут и вырастут. Есть еще много места для банков, для финтехов и сотрудничества между ними. У нас разные партнерские отношения с банками и с финтехами. Если сотрудничество в том, чтобы принести больше ценности клиентам, банки и финтехи ​​должны не только сосуществовать, но и сотрудничать.

Блиц

"Чтобы стать лучшей футбольной командой в мире, недостаточно тренироваться раз в неделю"

Три основных навыка для сотрудника технологической компании?

Наверное, технические знания, доказанные на практике в разных проектах разработки программного обеспечения, являются точкой входа, но этого недостаточно.

Мы также смотрим на отношение – лучшие таланты стремятся к совершенству, погружаются в детали и считают, что решительность, мастерство, смекалка могут проломить почти любую стену.

В-третьих, амбиции сотрудника изменять мир через наши продукты, мужество мыслить масштабно, мотивация создавать сервисы, которые помогут миллионам людей контролировать свои финансы и иметь лучший доступ к финансовым продуктам.

Как связаны результат и время, затраченное на работу?

Чтобы стать лучшей футбольной командой в мире, недостаточно тренироваться раз в неделю. Мы хотим быть лучшим суперприложением в мире, поэтому прилагаем много усилий, чтобы быть лучше. Однако мы также призываем всех управлять временем и сбалансировать работу и отдых. Это может быть сложно, если вы работаете из дома.

Сотрудники должны выделять время для себя. Чтобы подчеркнуть это, мы запустили инициативы для предоставления дополнительных полностью оплачиваемых выходных дней, которые мы ввели этим летом, чтобы напомнить о важности качественного времени для себя и своей семьи в течение дня и недели.

Назовите два фактора, которые могут разрушить даже самый перспективный стартап?

Есть много факторов, которые могут уничтожить стартапы, поэтому большинство стартапов не выживают. Чтобы выжить, нужно расти, чтобы расти вам нужна команда сотрудников высшего класса, люди, талантливые, трудолюбивые, настойчивые и способные довести дело до конца.

Если вы нанимаете посредственных людей, у вас будет посредственная команда и вы дрейфуете.

Чтобы быстро расти, нужны самые лучшие таланты. Поэтому мы ищем лучшие таланты в Украине.