Никогда так не горела: пожары на Кинбурнской косе продолжаются уже больше недели

На Кинбурнской косе, расположенной на границе Николаевской и Херсонской областей, вспыхнули пожары. Они продолжаются уже больше недели.

Режиссер общественной организации Kinburn Camp Евгений Лютер пожаловался, что Кинбурнская коса давно не видела подобных пожаров.

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По его словам, даже в том же 2001 году, когда выгорело 1100 гектаров, пожар был меньше по масштабу, чем сейчас.

Почему пожар не могут потушить

Александр Овсянкин помогает жителям Кинбурнской косы с лекарствами и продуктами.

Знаю, что нечем тушить. Технику и топливо забрали оккупанты. Если огонь и дальше перекинется – лесов там больше не увидим,

– рассказал мужчина Общественному.

Выезд на материк контролируют российские военные, которые не тушат лес сами. Бензин и канистры для пожарных машин, а также детали по ремонту пытались собрать в Очакове и Одессе, чтобы передать на косу. Ситуация с тушением осложняется еще и тем, что в лесу разбита техника, растяжки и неразорвавшиеся мины.

"Нашу пожарку враг забрал. Катер сейчас никто не выпустит туда. Поэтому вопрос не решается", – рассказал заместитель городского головы Очаковского городского совета Алексей Васьков.

Волонтеры говорят, что будут искать пути доставить необходимое на косу.

Пожары в Херсонской области: главное

С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными. Сейчас площадь лесных пожаров составляет около 800 гектаров.

5 мая в Геройском и Ивановском лесничествах горели леса, причины пожара неизвестны. Потушить пожары быстро практически невозможно, потому что лесоводам приходится делать это вручную. Для этого не хватает ни людей, ни возможностей.

На территории Голопристанской общины жители области собственными усилиями потушили лесные пожары на площади в 10 гектаров. Также к тушению подключились местные возле лесхоза в районе Гладковки.

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