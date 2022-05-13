Никого без опыта не отправляют, – в МВД ответили на упреки о теробороне на передовой

В МВД указывают, что в последнее время участились публикации разных подразделений территориальной обороны о том, что их неподготовленными бросили на передовую.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. По его словам, "хайпа добавляют родные и разные кацапские ресурсы, которые рады любым качелям".

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Он рассказал, что на самом деле ситуация следующая:

Никого без опыта не отправляют на "ноль", максимум первая линия. Необстрелянные солдаты представляют серьезную угрозу на месте боевых действий. Ведь каждый по-разному реагирует на авиационные удары. Однако правда в том, что обстреливают и первую линию. В конце концов и мирные города вдали от фронта обстреливают. Поэтому некоторым ТрО кажется, что они на "нулевой" линии, а это не так.

Задача ТрО – помощь военным, а не ведение боевых действий. Они не атакуют россиян. Максимум их задачей является удержание позиций на 1 линии, а не на нуле.

Эксцессы бывают. Действительно, по ошибке несколько раз отправляли на "ноль". Или действительно неподготовленные попадали в самый ад. Тем не менее, процент таких случаев – мизерный.

Не давайте еды русской пропаганде. Мы воюем уже 79 день, и поверьте, если бы на передке были неподготовленные – "передок" был бы во Львове,

– добавил Виктор Андрусив.

ТрО продолжает совершенствовать навыки

Бойцы ТрО из областей, где нет боевых действий, продолжали совершенствовать свои навыки:

Бойцы из 105 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ обучались минно-взрывному делу в Тернопольской области. Помогали им представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Защитники теробороны Полтавщины освоили навыки первичной медицинской помощи при травмах и ранениях. Занятия проводили специалисты кафедры медицины катастроф и военной медицины Полтавского государственного медицинского университета.

Военные из 121 бригады теробороны Кировоградщины учились стрелять из гранатометов РПГ-7В и RPG-75М.

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Бойцы Днепровской территориальной обороны 23 апреля отразили атаку российских оккупантов на одном из направлений на Юге. Тогда они захватили многие ценные трофеи: АК-12, ПТУР и 120-миллиметровый миномет.