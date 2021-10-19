Никого не травили: участницы флешмоба "Батько наш Бандера" опровергли фейк росСМИ

Российские пропагандисты придумали очередную страшилку об украинцах. На этот раз рупоры Кремля оболгали львовских школьниц, которые присоединились к патриотическому флешмобу "Батько наш Бандера".

Девушки поспешили опровергнуть очередной выброс российской пропаганды и рассказали больше об участии во флешмобе.

Важно "Батько наш – Бандера": киевские школьники потролили пророссийскую учительницу остроумным флэшмобом

Школьницы не ожидали, что о них будут говорить в России

Львовские школьницы, которые спели на камеру "Батько наш Бандера" и стали звездами украинского TikTok, сказали, что услышали о флешмобе около месяца назад, и песня им понравилась. Они записали видео под соответствующий музыкальный ряд и поделились им в сети. Ролик мгновенно стал популярным.

А уже вечером мы увидели, что о нас говорит Сергей Стерненко в своем видео, якобы нас вспоминает уже и российское телевидение. Это для нас был большой шок, мы этого не ожидали, что видео так разлетится,

– признались львовянки.

Девушки опровергли слова российских пропагандистов, что песней, якобы затравили учительницу.

"Она поддерживала нашу украинскую идею, наш украинский флешмоб. На уроках истории рассказывала о национальной позиции относительно независимости и самостоятельности Украины. Именно на этом уроке мы узнали о деятельности Романа Шухевича, Степана Бандеры, ОУН и УПА", – добавили ученицы.

Ученики запустили флешмоб о Бандере: видео

Как пропагандисты оболгали девушек

Российские пропагандисты утверждали, что ученики школы таким образом "травили" учительницу, которая показалась им "ватницей". На самом деле, как объяснили девушки, учительница помогала воплотить им идею флешмоба в жизнь.