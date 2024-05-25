Сначала об инциденте с Пашиняном распространили местные СМИ. Впоследствии ситуацию с посадкой подтвердил и сам премьер-министр Армении.
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Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку
Близкие к армянскому правительству телеграм-каналы утром 25 мая сообщили, что вертолет Пашиняна совершил аварийную посадку в Ванадзоре. Премьер-министр Армении как раз ехал в город Ташир на севере страны.
Впоследствии Пашинян на своей фейсбук-странице написал, что с ним все хорошо. В результате инцидента он не пострадал.
Дорогие мои, все хорошо. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжим путешествие на автомобиле,
– написал он.
Кроме того, Пашинян также обнародовал видео, где показал, как вертолет совершал экстренную посадку.
Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку / Видео с фейсбука Никола Пашиняна
Стоит отметить, что до этого армянские СМИ писали, что Пашинян отправится в село Баганис в Тавуши, области на северо-востоке страны.
Недавно в авиакатастрофе погиб президент Ирана
- Президент Ирана Ебрагим Раиси 19 мая погиб в результате авиакатастрофы. Вертолет, на котором перевозили Раиси, разбился, возвращаясь из Азербайджана.
- Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Раиси и его делегации из 8 человек во время аварии вертолета. В частности, вместе с Раиси погиб и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
- Уже 21 мая в Иране начали прощальную церемонию с президентом Ебрагимом Раиси. В Тебризе тысячи людей пришли попрощаться с президентом Раиси. Верховный лидер Тегарана аятолла Али Хаменеи объявил по всему Ирану пятидневный траур.
- В церемонии прощания с Раиси участвовали представители 60 иностранных делегаций. В частности, это представители Китая, Японии, Туниса, Малайзии, России, Беларуси, Казахстана, нескольких исламских государств, Палестины, движения Талибан и тому подобное.
- Кроме того, Верховный комитет по расследованию причин катастрофы с Раиси 23 мая обнародовал предварительные выводы об авиакатастрофе вертолета с президентом Ирана. Комитету удалось установить хронологию событий и место катастрофы.