Спочатку про інцидент з Пашиняном поширили місцеві ЗМІ. Згодом ситуацію з посадкою підтвердив і сам прем'єр-міністр Вірменії.

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Вертоліт Пашиняна здійснив екстрену посадку

Близькі до вірменського уряду телеграм-канали вранці 25 травня повідомили, що гелікоптер Пашиняна здійснив аварійну посадку у Ванадзорі. Прем'єр-міністр Вірменії як раз їхав у місто Ташир на півночі країни.

Згодом Пашинян на своїй фейсбук-сторінці написав, що з ним усе добре. Внаслідок інциденту він не постраждав.

Любі мої, все добре. Через погані погодні умови наш вертоліт здійснив позапланову посадку у Ванадзорі. Тепер продовжимо подорож автомобілем,

– написав він.

Окрім того, Пашинян також оприлюднив відео, де показав, як гелікоптер здійснював екстрену посадку.

Вертоліт Пашиняна здійснив екстрену посадку / Відео з фейсбуку Нікола Пашиняна

Варто зазначити, що до цього вірменські ЗМІ писали, що Пашинян відправиться в село Баганіс у Тавуші, області на північному сході країни.

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