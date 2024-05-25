Спочатку про інцидент з Пашиняном поширили місцеві ЗМІ. Згодом ситуацію з посадкою підтвердив і сам прем'єр-міністр Вірменії.
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Вертоліт Пашиняна здійснив екстрену посадку
Близькі до вірменського уряду телеграм-канали вранці 25 травня повідомили, що гелікоптер Пашиняна здійснив аварійну посадку у Ванадзорі. Прем'єр-міністр Вірменії як раз їхав у місто Ташир на півночі країни.
Згодом Пашинян на своїй фейсбук-сторінці написав, що з ним усе добре. Внаслідок інциденту він не постраждав.
Любі мої, все добре. Через погані погодні умови наш вертоліт здійснив позапланову посадку у Ванадзорі. Тепер продовжимо подорож автомобілем,
– написав він.
Окрім того, Пашинян також оприлюднив відео, де показав, як гелікоптер здійснював екстрену посадку.
Вертоліт Пашиняна здійснив екстрену посадку / Відео з фейсбуку Нікола Пашиняна
Варто зазначити, що до цього вірменські ЗМІ писали, що Пашинян відправиться в село Баганіс у Тавуші, області на північному сході країни.
Нещодавно в авіакатастрофі загинув президент Ірану
- Президент Ірану Ібрагім Раїсі 19 травня загинув внаслідок авіакатастрофи. Гелікоптер, на якому перевозили Раїсі, розбився, повертаючись з Азербайджану.
- Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента Раїсі та його делегації з 8 людей під час аварії вертольота. Зокрема, разом з Раїсі загинув і глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан.
- Уже 21 травня в Ірані розпочали прощальну церемонію з президентом Ібрагімом Раїсі. У Тебрізі тисячі людей прийшли попрощатися з президентом Раїсі. Верховний лідер Тегарана аятола Алі Хаменеї оголосив по всьому Ірану п'ятиденну жалобу.
- У церемонії прощання з Раїсі брали участь представники 60 іноземних делегацій. Зокрема, це представники Китаю, Японії, Тунісу, Малайзії, Росії, Білорусі, Казахстану, кількох ісламських держав, Палестини, руху Талібан тощо.
- Крім того, Верховний комітет із розслідування причин катастрофи з Раїсі 23 травня оприлюднив попередні висновки про авіакатастрофу вертольота з президентом Ірану. Комітету вдалося встановити хронологію подій та місце катастрофи.