Премьер Армении проехался в метро и устроил скандал с женщиной из-за Карабаха
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян поссорился с женщиной в метро из-за Нагорного Карабаха.
- После инцидента Пашинян извинился перед женщиной и ее сыном и признал свою чрезмерную эмоциональность.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил проехаться в метро, но поездка выдалась эмоциональной. Он поссорился с женщиной и ее сыном из-за Нагорного Карабаха.
Соответствующее видео опубликовали в NEWS AM.
Смотрите также Отказались от претензий по территориям: Армения и Азербайджан опубликовали текст мирного соглашения
Что известно о конфликте Пашиняна в метро?
Пашинян спустился в метро со значком в виде карты Армении. Он сел напротив женщины, которая сказала, что она из Нагорно-Карабахской республики и у нее есть другая карта.
Пассажирка обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха азербайджанцам.
В ответ премьер накричал на женщину и спросил, почему она сама не осталась там.
Мы сделали все, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: "Ой, а мы хотели вернуться". А мы потратили миллиарды из заработанного гражданами Армении, чтобы вы там оставались. Так почему же вы не остались? И об этой карте не говорите с таким пренебрежением. Не пытайтесь, беглецы, говорить, будто я сдал Карабах,
– эмоционально заявил Пашинян.
Напомним, что Карабах с 2023 года находится под полным контролем Азербайджана. Почти 100% армянского населения регион покинуло. А 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование.
"Ваш сын будет жить на этой карте, учтите", – выкрикнул армянский премьер, демонстрируя свой значок.
После огласки Пашинян извинился у женщины и ее сына, на которых повысил голос. Он предложил лично встретиться.
Также премьер признал за собой такой недостаток, как чрезмерно эмоциональное отношение к актуальным событиям.
Премьер-министры Польши и Армении встретились с премьер-министрами Польши и Армении Туск и Пашинян недавно записали смешное видео. На нем сначала появляется Пашинян в своей фирменной шляпке, а на фоне играет песня Rosa Linn – Snap. Через несколько секунд к армянскому премьеру подбегает Дональд Туск с широченной улыбкой и показывает сердечко на камеру. После этого премьеры дружески обнялись.
Также Пашинян недавно основал свою музыкальную группу "Варчабенд". В августе 2025 года уже сообщалось, что он вместе с женой начали изучать музыкальные инструменты, в частности гитару и ударные.