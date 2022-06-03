Николаев 2 июня обстреляли трижды: вечером попали в склады и начался пожар

Российские войска продолжают циничные обстрелы украинских городов. В частности, только один Николаев в сутки атаковали трижды.

При этом россияне использовали для обстрела мирного населения разные виды вооружения. Детальнее об этом рассказали в оперативной сводке командования "Юг" за 2 июня.

В результате вражеских обстрелов в этот день один человек погиб на месте, а еще один госпитализирован.

Во время вечерних обстрелов областного центра, снаряды попали в складские промышленные помещения, возник масштабный пожар. Силами спасателей она ликвидирована. Пострадавших нет,

– отметили в сообщении.