Николаев ночью атаковали ракетами С-300: что известно о разрушениях
Источник:телеграм Виталия Кима
российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В ночь на 21 августа они запустили по городу ракеты С-300.
Атаковали город около 1 часа ночи. Пока известно о попадании на территории одного из предприятий.
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Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется,
– сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Что известно об обстрелах области
Глава ОВА также рассказал главные новости за сутки, которые прошли в Николаевской области. Так, 20 августа враг обстрелял Шевченковское общество. Около 8 часов утра из-за обстрелов Любомировки ранения получил один человек.
Ориентировочно в 13:40 российские военные вели артиллерийский огонь по селам Заря и Новорусское. К счастью, никто не пострадал.
Под обстрелами оказались и населенные пункты Баштанского района:
- россияне обстреляли окрестности Новоалександровки. Никто не пострадал;
- несколько раз в сутки смертоносные снаряды прилетали по Красной Долине. Повреждения получил жилой дом и автомобиль;
- из-за обстрелов села Широкое повреждены жилые дома и админздание сельского совета, также попадания были в огороды;
- сейчас россияне бьют по Березнеговатской общине.
Циничный обстрел Вознесенска
Около 11:30 российские оккупанты выпустили ракету "Калибр" по жилой 5-этажке в Вознесенске. Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых 3 детей.
В медучреждениях находятся 3 взрослых и 2 детей. В результате атаки повреждения получили конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обвалились балконы, окна и т.д. Также разрушены около 5 одноэтажных домов.
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