Николаев ночью атаковали ракетами С-300: что известно о разрушениях

российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В ночь на 21 августа они запустили по городу ракеты С-300.

Атаковали город около 1 часа ночи. Пока известно о попадании на территории одного из предприятий.

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Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется,

– сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Что известно об обстрелах области

Глава ОВА также рассказал главные новости за сутки, которые прошли в Николаевской области. Так, 20 августа враг обстрелял Шевченковское общество. Около 8 часов утра из-за обстрелов Любомировки ранения получил один человек.

Ориентировочно в 13:40 российские военные вели артиллерийский огонь по селам Заря и Новорусское. К счастью, никто не пострадал.

Под обстрелами оказались и населенные пункты Баштанского района:

россияне обстреляли окрестности Новоалександровки. Никто не пострадал;

несколько раз в сутки смертоносные снаряды прилетали по Красной Долине. Повреждения получил жилой дом и автомобиль;

из-за обстрелов села Широкое повреждены жилые дома и админздание сельского совета, также попадания были в огороды;

сейчас россияне бьют по Березнеговатской общине.

Циничный обстрел Вознесенска

Около 11:30 российские оккупанты выпустили ракету "Калибр" по жилой 5-этажке в Вознесенске. Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых 3 детей.

В медучреждениях находятся 3 взрослых и 2 детей. В результате атаки повреждения получили конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обвалились балконы, окна и т.д. Также разрушены около 5 одноэтажных домов.

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