Ракетный удар по Николаеву: часть города осталась без света

В ночь на 27 апреля российские террористы ударили по Николаеву ракетами. Захватчики выпустили сразу четыре "Калибра". В части города произошло отключение света.

В результате ракетного удара оккупантов в одном из районов Николаева нет света. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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Часть Николаева осталась без света

Городской голова отметил, что после ракетного удара коммунальщики отключили газ. В результате обстрела в одном из районов нет света.

Никаких военных объектов на этой территории нет,

– заявил Сенкевич.

Также он отметил, что таких обстрелов не было в городе с 31 декабря. Так что у людей немного началась паника.

В то же время городской голова рассказал, что все механизмы уже отработаны. В Николаеве подсчитывают людей, которых нужно расселить. Заметим, глава ОВА Виталий Ким рассказал, что уже выехал на место.

Виталий Ким прибыл на место ракетного удара / Фото с телеграмма Кима

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