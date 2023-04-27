Ракетный удар по Николаеву: часть города осталась без света
Источник:Радио Свобода
В ночь на 27 апреля российские террористы ударили по Николаеву ракетами. Захватчики выпустили сразу четыре "Калибра". В части города произошло отключение света.
В результате ракетного удара оккупантов в одном из районов Николаева нет света. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
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Часть Николаева осталась без света
Городской голова отметил, что после ракетного удара коммунальщики отключили газ. В результате обстрела в одном из районов нет света.
Никаких военных объектов на этой территории нет,
– заявил Сенкевич.
Также он отметил, что таких обстрелов не было в городе с 31 декабря. Так что у людей немного началась паника.
В то же время городской голова рассказал, что все механизмы уже отработаны. В Николаеве подсчитывают людей, которых нужно расселить. Заметим, глава ОВА Виталий Ким рассказал, что уже выехал на место.
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Главное о ракетном ударе оккупантов по Николаеву
- Около 01:00 четверга, 27 апреля, в Николаеве прогремели мощные взрывы. В городе объявили воздушную тревогу.
- Виталий Ким сообщил, что оккупанты ударили ракетами по многоэтажке и жилым домам.
- В ОК "Юг" рассказали, что агрессор обстрелял город четырьмя "Калибрамы" из акватории Черного моря.
- В результате ракетного удара России погиб один человек. Еще 23 гражданских получили ранения. Среди пострадавших – ребенок.