Николаев обстреливают реактивной артиллерией

Российские войска продолжают обстреливать Николаев реактивной артиллерией.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей Николаева не выходить из укрытий.

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Пока что о жертвах не сообщают.

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