Николаев обстреливают реактивной артиллерией
5 марта 2022 , 15:15Читати новину українською
Источник:телеграмм Сенкевич Online
Российские войска продолжают обстреливать Николаев реактивной артиллерией.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей Николаева не выходить из укрытий.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Пока что о жертвах не сообщают.
Дополняем…
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!