Николаев обстреливают реактивной артиллерией

5 марта 2022 , 15:15
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Источник:

телеграмм Сенкевич Online

Российские войска продолжают обстреливать Николаев реактивной артиллерией.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей Николаева не выходить из укрытий. 

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Пока что о жертвах не сообщают. 

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Автор: Юлія Бабич