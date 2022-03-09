Николаев обстреливают: снова "Градами" и "Ураганами"

Российские оккупанты возобновили обстрел Николаева. Враг стреляет по территории Украины "Градами" и "Ураганами"

Российские оккпанты проверяют оборону или готовятся к наступлению

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город обстреливают со стороны Кропивницкого. По его словам, стреляют по украинским блокпостам.

Это важно За минувшие сутки в больницы Николаева поступило 12 раненых, из них 9 гражданских

Сенкевич отметил, что российские оккпанты проверяют оборону или готовятся к наступлению. Мэр рассказал, что 9 марта оккупанты обстреливали Николаев "Градами" и "Ураганами"

Российские войска обстреляли пансионат и постройки в Балабановке, где мужчина получил ранение.

В результате обстрела около 130 домов пострадали.

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