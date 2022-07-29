Николаев обстреляли кассетными снарядами: по меньшей мере 5 погибших и 7 пострадавших

Утром 29 июля враг обстрелял Николаев кассетными боеприпасами, погибли по меньшей мере 5 человек, еще с десяток получили травмы. Взрывы прогремели уже после отбоя, после этого сирены в области раздались снова.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Ранее о взрывах в городе во время воздушной тревоги в большинстве областей сообщили СМИ.

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Снаряды попали в один из районов Николаева

Городской голова отметил, что снаряды попали в один из районов Николаева. Уже известно, что есть пострадавшие. На место отправились скорые.

Сенкевич подчеркнул местным жителям, что опасность продолжается. Мэр попросил николаевцев не пренебрегать этим сообщением и находиться в укрытиях.

Пострадали люди, которые были на остановке

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что россияне ударили рядом с остановкой общественного транспорта. Известно о по меньшей мере 5 погибших и 7 раненых.

Сирены прозвучали в Николаеве еще около 09:00

Отметим, что утром сирены в Николаевской области прозвучали около 09:00. Уже через 20 минут о воздушной опасности сообщили во многих областях – преимущественно на Западе и Севере Украины.

В Николаевской области отбой услышали в 09:40, уже после этого и прогремели взрывы. Повторно об угрозе объявили около 09:50, она миновала в 10:18.

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