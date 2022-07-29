Николаев обстреляли кассетными снарядами: по меньшей мере 5 погибших и 7 пострадавших
Источник:телеграм Александра Сенкевича
Утром 29 июля враг обстрелял Николаев кассетными боеприпасами, погибли по меньшей мере 5 человек, еще с десяток получили травмы. Взрывы прогремели уже после отбоя, после этого сирены в области раздались снова.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Ранее о взрывах в городе во время воздушной тревоги в большинстве областей сообщили СМИ.
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Снаряды попали в один из районов Николаева
Городской голова отметил, что снаряды попали в один из районов Николаева. Уже известно, что есть пострадавшие. На место отправились скорые.
Сенкевич подчеркнул местным жителям, что опасность продолжается. Мэр попросил николаевцев не пренебрегать этим сообщением и находиться в укрытиях.
Пострадали люди, которые были на остановке
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что россияне ударили рядом с остановкой общественного транспорта. Известно о по меньшей мере 5 погибших и 7 раненых.
Сирены прозвучали в Николаеве еще около 09:00
Отметим, что утром сирены в Николаевской области прозвучали около 09:00. Уже через 20 минут о воздушной опасности сообщили во многих областях – преимущественно на Западе и Севере Украины.
В Николаевской области отбой услышали в 09:40, уже после этого и прогремели взрывы. Повторно об угрозе объявили около 09:50, она миновала в 10:18.
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Обстрелы Николаева: последние новости
- К вечеру 28 июля враг ударил по Николаевщине из "Смерчей". россияне попали в туристическую базу и элеватор.
- Утром в этот же день по областному центру прилетели сразу 8 ракет оккупантов.
- В результате обстрелов полностью разрушена еще одна городская школа, также пострадали жилые дома.
- 27 июля враг для обстрела Николаева использовал ракеты C-300.
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