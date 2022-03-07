Николаев в огне: видео последствий обстрелов города из систем залпового огня

Россияне ночью 7 марта обстреляли Николаев из систем залпового огня. Город охватил многочисленные пожары.

Оккупанты цинично обстреливали жилые кварталы, поэтому утром спасатели ликвидируют пожары в многоэтажках и частных домах.

Важно По Николаеву враг ударил из реактивных систем залпового огня

Трудное утро в Николаеве

Пожарные говорят – утро тяжелое и напряженное. Пришлось привлечь чрезвычайных работников из нескольких отрядов: 1, 3, 4, 5, 26.

В сети обнародовали видео, как пылают дома мирных жителей. Над городом поднялись огромные клубы дыма.

Есть ли пострадавшие

Сейчас в ГСЧС не говорят, были ли жертвы или пострадавшие в результате обстрелов оккупантов. О том, что россияне ударили из систем залпового огня, стало известно около 5:15.



Дым над Николаевом / Фото с телеграммы Nexta

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