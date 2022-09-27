Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам: повреждены дома и водопровод

Российские оккупанты не прекращают атаковать Николаев. В ночь на 27 сентября в городе были очередные обстрелы.

Об обстрелах сообщил городской голова Александр Сенкевич. По его словам, Николаев мощно атаковали дважды за ночь.

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Есть попадания в разных районах города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода,

– сказал он.

В соцсетях о первом взрыве сообщалось в 01:11. О втором стало известно примерно в 04:08.

Мэр призвал всех быть максимально осторожными и не публиковать в соцсетях адреса прилетов.

Российская ракета разрушила аэропорт в Кривом Роге

Россияне вечером 26 сентября атаковали аэропорт в Кривом Роге. Днепропетровская ОВА сообщала, что его инфраструктура разрушена. Оккупанты запустили ракету типа Х-59 по аэропорту.

Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди во время удара не пострадали.

Также россияне ночью 26 сентября накрывали Никопольщину реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией. Оккупанты 9 раз ударили по 4 общинам: Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В города и села Днепропетровщины прилетели около 130 российских снарядов.

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