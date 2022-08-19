Как шкафчик в Бородянке: в николаевском вузе показали уцелевшую от обстрела доску

Оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Николаев. Ночь на 19 августа не стала исключением.

Городской глава Александр Сенкевич утром рассказывал об обстреле. По его словам, уже второй раз ракета врага попала в местный университет.

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Ученическая доска выстояла против ракет

Похоже, в Украине противостоять врагу могут не только люди, но и предметы. Все помнят историю, когда в Бородянке кухонный шкафчик держался в разрушенном доме. Похожая ситуация произошла в Николаеве.

Оккупанты 19 августа снова обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Здание сильно разрушено ракетным ударом. В одной из аудиторий на стене осталась прикрепленная доска. На ней написано: "Мы живы, мы выстоим". Именно так и будет, мы выстоим и отстроим все наши города и села.

Обстрелы Николаева

В Николаеве сразу после объявления тревоги в ночь на 19 августа прогремели несколько взрывов. Объявляли тревогу еще в Одессе и Херсонской области. Жители оккупированного Херсона сообщали в сети, что тоже слышали взрывы.

Также вражеские удары по Николаеву были и 18 августа. Тогда в городе местные в который раз услышали взрывы. В этот момент сохранялась опасность авиаудара и была объявлена воздушная тревога. Два человека получили ранения, еще один человек умер по дороге в больницу.

Кроме того, оккупанты не оставляют своих планов наступать на Николаев. Генерал-майор Дмитрий Марченко говорил, что им ничего не удастся, ведь там достаточно защитников, чтобы отбить все атаки.

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