Николаев собирает помощь на случай осады, но делает все, чтобы предотвратить ее, – глава ОВА
Источник:Суспільне
В Николаевской области собирают гуманитарную помощь на случай оцепления города врагом. Однако там делают все, чтобы россияне его не оккупировали.
О ситуации в Николаеве по состоянию на 22:55 2 марта рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким. Он подчеркнул, что город готовится к разным сценариям.
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Николаев собирает гумпомощь
По словам Кима, многие хорошие люди из-за границы и из других уголков Украины отправляют на Николаевщину гуманитарную помощь.
Она необходима нашему городу на тот случай, если мы попадем в окружение,
– отметил глава ОВА.
Однако он уточнил, что город будет делать все, чтобы не дать врагу возможность атаковать его.
Кроме того, в Николаев следует очень много оружия, которое поможет выгнать орков. "Если кто-то из них сейчас слушает, им это очень не понравится, особенно танкистам – нам пообещали Javelin", – добавил Ким. Он уточнил, что не скажет, когда получит их, а только когда будет возможность их использовать. Конечно, только для защиты.
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