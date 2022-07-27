Люди стали более патриотическими, – жительница Николаева о том, как война сменила город

Елена из-за полномасштабного нападения России должна была покинуть родной Николаев. Впрочем, она успела заметить, как сильно изменился ее город.

24 февраля 2022 года внутри каждого украинца запустились процессы, дремавшие годами. Переселенка из Николаева Елена рассказала для проекта 24 канала СВОИ о том, какие трансформации начал претерпевать ее город после полномасштабного вторжения оккупантов.

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Николаев стал более патриотическим

Елена рассказала о том, что раньше Николаев был очень русскоязычным. К сожалению, в городе была часть жителей, которые верили российским пропагандистам и ждали прихода путина. С такими персонажами переставали общаться даже родственники.

Муж Елены в 2014 году пошел на фронт добровольцем, а когда в сентябре вернется, то вновь хочет стать в ряды нашего героического войска. Его не останавливают даже ранение и инвалидность. И если раньше у него было очень мало единомышленников в Николаеве, то сейчас ситуация изменилась.

Люди стали более патриотическими. Кто как может, так приобщается к войне. Кто-то волонтерит, другие ушли на фронт,

– рассказала Елена.

Также она добавила, что следует понимать, что часть выехавших за границу не будет возвращаться и уже устраивает свою жизнь в другой стране.

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