Николаев трижды обстреляли из РСЗО "Ураган" и артиллерии: есть погибшие и тяжелораненые

Вчера, 4 июня, российские оккупанты трижды обстреляли Николаев. Для атаки на город они использовали реактивные системы залпового огня "Ураган", а также артиллерию 152-го и 203-го калибров.

Россияне обстреляли жилой массив и частное предприятие Николаева

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что обстрелы затронули жилой район и частное предприятие. К сожалению, есть человеческие жертвы и значительные материальные потери.

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В результате обстрела жилого массива, погибли 3 гражданских, а еще 3 находятся в больнице с тяжелыми ранениями. Кроме того, в домах повреждено 15 квартир и 5 транспортных средств.

В результате попадания российских снарядов на территорию частного предприятия начался масштабный пожар. Складское помещение с остатками шрота выгорело полностью.

Последствия ракетных ударов россиян по Николаеву 4 июня / Фото Офиса Генерального прокурора

Николаевская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по двум уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Оперативная информация из Николаевской области

По данным ОК "Юг", в ночь на 5 июня силы украинских подразделений сбили над морем, на подлете к Николаевщине 2 ракеты.

Утром же по области снова нанесли массированный ракетный удар с применением авиации. С акватории Черного моря и территории России крылатыми ракетами воздушного базирования атакуют побережья Николаевщины, порты и зернохранилища. ПВО сбила 2 ракеты.

По словам наших военных, такие дерзкие и циничные действия показывают истинные намерения российского агрессора по поводу притворного опеки гуманитарными коридорами и разблокировкой портов. На самом же деле это только повод, чтобы получить доступ к морской инфраструктуре Украины.

Свежие потери врага на Юге

За прошедшие сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 130 огневых задач. Наша авиация дважды нанесла удары по опорному пункту и скоплению врага.

Следовательно, подтвержденные потери россиян в зоне ответственности ОК "Юг" составляют 87 кафиров, 2 вражеских полевых состава и около 40 единиц техники. В частности:

4 танка,

4 гаубицы "Мста-Б",

7 гаубиц меньшего калибра,

2 РСЗО "Ураган" и "Град",

9 единиц бронированной техники,

9 единиц автомобильной техники, из них 2 – загружены боекомплектом.

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