В Николаев возвращается много людей, – Ким

Несмотря на увеличение обстрелов в Николаевской области, жители Николаева возвращаются в город. Если раньше были очереди на выезд из города, то теперь – на въезд.

На въезд в Николаев стоят машины

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Прежде всего, он сообщил об увеличении количества обстрелов. Ким предполагает, что россияне хотят запугать людей.

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Вместе с тем глава Николаевской ОВА констатировал возвращение николаевцев в город. По его словам, многие возвращаются в Николаев.

Как рассказал Ким, на въезде в город стоят машины.

Многие люди возвращаются в город сейчас. Если раньше стояли машины на выезде, то сейчас стоят машины на въезд. В целом все нормально, работаем,

– рассказал Виталий Ким.

Заметим, что утром 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА.

В результате удара здание пробило насквозь. К сожалению, уже погибли 19 человек.

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