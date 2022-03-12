В Николаеве и Днепре раздаются взрывы
12 марта 2022 , 06:54Читати новину українською
Утром 12 марта почти по всей стране была объявлена воздушная тревога. Потом появились сообщения о взрывах в Днепре и Николаеве.
Первые сообщения о взрывах в Николаеве появились около 6:15. Через полчаса сообщили и о взрывах в Днепре.
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По данным местных телеграм-каналов, в Николаеве взрывы одновременно прогремели в разных частях города. Однако гражданам напоминают, что распространять фото и видео сейчас нельзя. Это только на руку врагу.
Также о нескольких взрывах сообщают и в Днепре. Жителей также просят не распространять фото и видео, поскольку работает украинское ПВО.
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