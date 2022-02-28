В Николаеве объявили воздушную тревогу: немедленно в укрытие

В Николаеве объявили воздушную тревогу. Сирены в городе завыли в 18:16.

Местных призывают срочно пройти в укрытие.

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Что делать в случае объявления воздушной тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию. По возможности предупредить соседей, живущих рядом. Быстро одеться и надеть детей. Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет. Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.



Добавим, что в Николаеве накануне готовились к тяжелой ночи. Местные объединились и подготовили российским захватчикам "сюрприз" в виде коктейлей Молотова. 28 февраля россияне пытаются организовать наступление на Николаев.

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