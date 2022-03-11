В Николаеве и Одессе раздаются сирены: есть угроза вражеского обстрела

В Николаеве и Одессе была объявлена воздушная тревога. Всех призывают немедленно уходить в укрытие.

От обстрелов российских оккупантов погибают мирные жители, в том числе маленькие дети, сообщает 24 канал. Поэтому игнорировать сообщения о воздушной тревоге категорически нельзя.

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В Николаеве и Одессе раздаются сирены

В Одессе и Николаеве около 19:54 11 марта объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеских обстрелов в городах начали раздаваться сирены. Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим обязательно нужно выключить в своих домах свет, газ и погасить огонь.

По возможности следует сообщить о воздушной тревоге своим соседям. Кроме этого, следует помочь больным и пожилым людям. До укрытия лучше добраться как можно скорее. С собой советуют прихватить мобильный телефон. Оставлять хранилище можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.



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