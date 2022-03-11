Від обстрілів російських окупантів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти, повідомляє 24 канал. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна.

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У Миколаєві та Одесі лунають сирени

В Одесі та Миколаєві приблизно о 19:54 11 березня оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого обстрілу в містах почали лунати сирени. Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим обов'язково потрібно вимкнути у своїх помешканнях світло, газ та погасити вогонь.

За можливості варто повідомити про повітряну тривогу своїх сусідів. Окрім цього, слід допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття краще дістатися якнайшвидше. Із собою рекомендують прихопити мобільний телефон. Покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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