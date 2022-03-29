В Николаеве оккупанты попали в кабинет Кима в здании ОВА
29 марта 2022 , 10:51Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кима
Россияне при обстреле Николаева попали в здание ОВА. В частности, в кабинет Виталия Кима.
Здание оккупанты развалили. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА.
Важно Будут работать на малых высотах: из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация
В кабинет попали мне, сволочи. Весь запас айкосов потерян,
– заметил Ким.
Как летела ракета / Фото Виталия Кима
Есть ли жертвы
Чиновник констатировал, что большинство людей чудом спаслись. Это от 50 до 100 человек. Под завалами еще ищут 8 гражданских и 3 военных.
Разрушенное здание ОГА / Фото Виталия Кима
Смотрите видеообращение Виталия Кима: