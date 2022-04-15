В Николаеве после обстрела россиян есть жертвы

15 апреля 2022 , 15:19
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Оперативное командование "Юг"

Российские оккупанты хаотично обстреляли жилые кварталы Николаева. В результате есть погибшие.

Из-за обстрелов страдает гражданская инфраструктура города. Об этом сообщили в штабе оперативного командования "Юг",

Напомним, Оккупанты обстреляли Николаев кассетными бомбами: есть пострадавшие

Есть, к сожалению, погибшие

Ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщала о пострадавших в результате обстрела. Однако в командовании "Юг" говорят, что есть и погибшие.

Рашисты еще раз применяют запрещенные международными договорами кассетные боезапасы неизбирательного поражения. По городу гатят реактивными системами залпового огня. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые,
– говорится в сообщении.


Одна из жертв обстрела Николаева / Фото командования "Юг"

Точное количество жертв пока неизвестно / Фото командования "Юг"

Напомним – оккупанты ударили по Николаеву кассетными боеприпасами: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк