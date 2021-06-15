Машины плавали в воде: потоп парализовал улицы Николаева – фото, видео

Мощный ливень накрыл улицы Николаева в понедельник, 14 июня. Сильные дожди парализовали движение транспорта, некоторые машины останавливались, чтобы дождаться, когда уровень воды спадет.

По информации корреспондентки, сильные ливни прошлись по самому центру города. Фактически за полчаса выпало рекордное количество осадков.

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Как рассказали местные жители, в ловушке оказались не только районы в низинах, но и улицы, где последождевых подтоплений уже давно не было.

В районе бывшего завода "Дормашина" из-за ливня образовалось настоящее озеро, глубина которого достигала примерно 1,5 метра. Вода аж до крыши накрыла около двух десятков автомобилей, среди которых были и внедорожники.

Машины плавали в воде в Николаеве / Смотрите фото Novosti-N.org

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В то же время в Contact Center при Николаевском городском совете сообщили, что после ливня в Заводском районе провалилась дорога. Местный житель Алексей Зеликов рассказал, что неподалеку расположен колодец, который могло "подмыть".



В Николаеве провалилась дорога после ливня / Фото Contact Center



Водой могло подмыть колодец, который расположен рядом / Фото Contact Center