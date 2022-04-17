В Николаеве повреждена одна из подстанций: у людей нет света

В Николаеве люди остались без электроснабжения. На одной из подстанций Николаева произошло повреждение.

Электроснабжение должно быть восстановлено в ближайшее время

Об аварии сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его информации, повреждена одна из подстанций в микрорайоне Соляные.

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Также Сенкевич информирует о проблеме со светом в Терновке. Николаевский городской голова заявил, что ремонт продолжается и электроснабжение должно быть возобновлено в ближайшее время.

Друзья, повреждена одна из подстанций на 35кВ в микрорайоне Соляные. Починим в ближайшее время и возобновим электроснабжение. Также есть проблема со светом в Терновке. Ремонтируем,

– говорится в сообщении Сенкевича.

Николаев в последние дни находится под плотным обстрелом оккупантов. Только 16 апреля российские оккупанты нанесли удар 5 крылатыми ракетами по Николаевской области.

Также в городе проблемы с водоснабжением. Большинство районов Николаева оказались без централизованного водоснабжения.

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