Електропостачання мають відновити найближчим часом

Про аварію повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його інформацією, пошкоджена одна з підстанцій у мікрорайоні Соляні.

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Також Сєнкевич інформує про проблему зі світлом у Тернівці. Миколаївський міський голова заявив, що ремонт триває й електропостачання мають відновити найближчим часом.

Друзі, пошкоджена одна з підстанцій на 35кВ у мікрорайоні Соляні. Полагодимо найближчим часом і відновимо електропостачання. Також є проблема зі світлом у Тернівці. Ремонтуємо,

– йдеться у повідомленні Сєнкевича.

Миколаїв в останні дні перебуває під щільним обстрілом окупантів. Тільки 16-го квітня російські окупанти завдали удару 5 крилатими ракетами по Миколаївщині.

Також у місті проблеми з водопостачанням. Більшість районів Миколаєва опинилися без централізованого водопостачання.

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