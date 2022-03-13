В Николаеве в результате бомбардировок погибли 9 человек

В результате бомбардировки в ночь на 13 марта в Николаеве погибли 9 человек. Оккупанты обстреливали жилые массивы.

Трагическую новость сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Важно Враг обстрелял жилой район Баштанки в Николаевской области

Местные издания сообщают, что люди погибли в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате обстрела российской артиллерией.

В полиции рассказали, что вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего разрушениям подверглось здание одного из цехов завода. Возник пожар.

В Баштанке авиаобстрел совершен по жилым домам.



Последствия обстрелов Николаева / Фото "Преступности.нет"

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