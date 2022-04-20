В Николаеве снова слышны взрывы: там почти три часа длилась воздушная тревога
Источник:Александр Сенкевич
В Николаеве снова слышны взрывы. Предварительно в городе длилась воздушная тревога, а людей призывали находиться в укрытиях или придерживаться правила двух стен.
Известно, что тревога в городе началась еще в 23:02 19 апреля и по состоянию на 01:58 20 апреля продолжалась. То есть люди находились в укрытиях около трех часов.
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В Николаеве слышны взрывы
Снова взрывы в Николаеве,
– написал Сенкевич.
Также политик призвал людей держаться подальше от окон и оставаться в укрытиях или соблюдать правило двух стен.
Кстати, тревога была не только в самом Николаеве, но и области. Отбой объявили только 02:14 20 апреля.
Следует также вспомнить, что минувшей ночью на 19 апреля враги также атаковали регион. В частности, россияне открыли огонь по области из "Ураганов", "Градов" и "Смерчей". Кстати, большинство районов города Россия обстреливает хаотично. Известно о 2 пострадавших.
Кстати, военный и народный депутат Роман Костенко рассказывал, что враг наращивает силы в направлении Николаева. В частности, 18 апреля на линии столкновения шли бои, враг продолжал обстреливать наши позиции, а военные пытались выбить их из "окопанных" позиций.
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