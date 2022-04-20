Відомо, що тривога у місті почалась ще о 23:02 19 квітня й станом на 01:58 20 квітня тривала. Тобто люди перебували в укриттях майже три години.

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У Миколаєві чутно вибухи

Знову вибухи у Миколаєві,

– написав Сєнкевич.

Також політик закликав людей триматись подалі від вікон й на час тривоги лишатись в укриттях або дотримуватись правила двох стін.

До речі, тривога тривала не тільки у самому Миколаєві, а й у області. Відбій оголосили тільки 02:14 20 квітня.

Варто також пригадати, що минулої ночі проти 19 квітня вороги також атакували регіон. Зокрема росіяни відкрили вогонь по області з "Ураганів", "Градів" та "Смерчів". До речі, більшість районів міста Росія обстрілювала хаотично. Відомо про 2 постраждалих.

До речі, військовий та народний депутат Роман Костенко розповідав, що ворог нарощує сили у напрямку Миколаєва. Зокрема 18 квітня на лінії зіткнення тривали бої, ворог продовжував обстрілювати наші позиції, а військові намагались вибити їх з "окопаних" позицій.

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