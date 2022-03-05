В Николаеве снова тревога
5 марта 2022 , 18:32Читати новину українською
Источник:Виталий Ким в телеграмме
В Николаеве тревога.
Людям снова нужно взять все необходимое и идти в укрытие. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Не унимаются орки! Ту-22 бомбардировщики будут пролетать,
– написал он.
Напомним, что прежде чем покидать квартиру, нужно выключить газ, свет, воду. Также следует помочь спуститься в укрытие пожилым и немощным людям поблизости.
В хранилище следует сидеть до следующего сигнала тревоги. Он означает, что опасность миновала.
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