В Николаеве снова тревога

В Николаеве тревога.

Людям снова нужно взять все необходимое и идти в укрытие. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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– написал он.

Напомним, что прежде чем покидать квартиру, нужно выключить газ, свет, воду. Также следует помочь спуститься в укрытие пожилым и немощным людям поблизости.

В хранилище следует сидеть до следующего сигнала тревоги. Он означает, что опасность миновала.

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