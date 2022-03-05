Людям знову треба взяти все необхідне та йти в укриття. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
До теми У Чернігові повітряна тривога: негайно в укриття
Не вгамовуються орки! Ту-22 бомбардувальники пролітатимуть,
– написав він.
Нагадаємо, що перш ніж покидати помешкання, треба вимкнути газ, світло, воду. Також слід допомогти спуститись в укриття літнім і немічним людям поблизу.
У сховищі варто сидіти до наступного сигналу тривоги. Він означає, що небезпека минула.
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