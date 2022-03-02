В Николаеве у пьяных водителей будут навсегда отбирать автомобили: все пойдет на нужды армии
Источник:телеграмм Виталия Кима
Украинские города продолжают храбро защищаться от российских оккупантов. Для победы над врагом принимаются все возможные меры.
Весь украинский народ делает все возможное, чтобы помочь ВСУ прогнать российских оккупантов с нашей земли. Ради победы над врагом кое-где готовы на очень радикальные решения.
Читайте также Военной тактики России нет, это просто истерика оккупанта, - генерал-майор СБУ
Автомобили пьяных водителей – в армию
В Николаевской области не хватает автомобилей для нужд военный. Глава ОГА Виталий Ким принял интересное решение для того, чтобы обеспечить ВСУ дополнительным транспортом.
Я принял решение – забирать автомобили у пьяных водителей. На нужды армии, безвозвратно! Не пейте за рулем – получится дорого,
– обратился он к гражданам.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!