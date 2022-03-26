В Николаеве убирают "мусор российской техники": мэр просит предоставить краны и экскаваторы
26 марта 2022 , 14:42Читати новину українською
Николаев готовится к весне – команда местных коммунальщиков разгребает завалы, убирает мусор, собирает технику орков.
Однако техники у города не хватает. Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал население помочь.
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Что нужно Николаеву
По словам Сенкевича, город работает круглосуточно.
Наша коммунальная техника работает 24/7. Мы разбираем завалы, убираем мусор, притягиваем подбитую орковскую технику,
– написал он в своем телеграм-канале.
В частности, он попросил о:
- 3 крана,
- 3 экскаватора,
- 3 самосвала
- 2 загрузчика.
Сенкевич отметил, что город заправит спецтехнику и даст работу водителям.
Предложить экскаваторы можно по ссылке.
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