В Николаеве возобновляют движение транспорта в Корабельный район, где раньше были бои

Мэр Николаева сообщил, что завтра, 11 марта, будет в тестовом режиме налажен рейс в Корабельный район.

Такую информацию Александр Сенкевич опубликовал у себя на странице в фейсбуке. Мэр считает это хорошей новостью для жителей Николаева, поскольку раньше в этом районе велись бои, но сейчас там безопасно.

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11 марта попытаются наладить рейс в Корабельный район, однако отмечают, что это будет происходить в тестовом режиме.

Маршрут: 6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района)

Выезд из 6-й Слободской в ​​6:30, 7:30, 15:00, 16:00, 17:00

Выезд от Универсама: 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30.

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