В Николаеве временно приостановлена одна котельная: все из-за перебоев на линиях электропередач

В "Николаевоблтеплоэнерго" сообщили о приостановке работы одной из котельных. Вследствие перебоев на линиях электропередач, в Корабельном районе Николаева могут быть проблемы с теплом.

Так, по состоянию на утро 20 марта, одна из котельных Корабельного района Николаева прекратила свою работу. Это произошло вследствие перебоев на линиях электропередач.

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В Областном коммунальном предприятии отметили, что уже работают над неисправностью. Поэтому очень скоро горожанам в этом районе вернут тепло.

Что касается работы других котельных, то они исправны и обеспечивают поставку тепла в дома жителей Николаева.

Отметим, что с 20 марта комендантское время на Николаевщине будет действовать по-другому. С сегодняшнего дня оно будет начинаться с 20:00 вечера до 06: 00 утра. Соответствующее распоряжение подписал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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