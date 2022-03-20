Так, станом на ранок 20 березня, одна з котелень Корабельного району Миколаєва припинила свою роботу. Це сталося внаслідок перебоїв на лініях електропередач.

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В Обласному комунальному підприємстві зазначили, що вже працюють над несправністю. Тож дуже скоро містянам у цьому районі повернуть тепло.

Що стосується роботи інших котелень, то вони справні та забезпечують постачання тепла до осель мешканців Миколаєва.

Зазначимо, що з 20 березня комендантська година на Миколаївщині діятиме по-іншому. Відсьогодні вона починатиметься з 20:00 вечора до 06:00 ранку. Відповідне розпорядження підписав глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До теми – Готуємось до роботи, – Кім після довгої перерви вийшов на зв'язок – дивіться відео: