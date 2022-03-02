В Николаеве высадились 4 вертолета десанта: людей призывают не выходить на улицы
Источник:телеграм Николаевской ОГА
В Николаеве заявили о высадке 4 вертолетов российского десанта. Они прилетели со стороны оккупированного Севастополя.
Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
Важно В Николаеве объявили воздушную тревогу: немедленно в укрытие
Он призвал людей срочно спуститься в укрытие. Ранее в свежей оперативной информации Генштаб ВСУ рассказал о том, что после перегруппировки войска оккупанта начало свое движение в сторону Херсона и Николаева.
Моральный дух противника и его желание победить стремительно снижаются. Этому поспособствовала устойчивая оборона наших военных. Также известно, что оккупант несет потери во всех направлениях.
Воздушная тревога со стороны Севастополя. Летят самолеты,
– написал Ким.
Обращение Виталия Кима: смотрите видео